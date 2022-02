Fin de semaine sous les rafales, et des milliers de dossiers pour les assurances

A Ecaussinnes, chez Christine, quelques ardoises se sont envolées, sa véranda est endommagée. Son courtier en assurance est venu sur place pour constater les dégâts.

Pour ce genre de sinistre, on peut indemniser dans les 15 jours.

Jean Marot, courtier chez Finances & Courtage explique quelle est sa priorité quand il vient faire une expertise chez un sinistré: "L’idée aujourd’hui, c’est de passer rassurer notre assuré, lui donner le fil conducteur du sinistre. Une fois qu’on a un devis, on a déjà une idée. " Et il rassure:" Pour ce genre de sinistre, on peut indemniser dans les 15 jours."