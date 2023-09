Fin de saison anticipée pour van der Poel ? "Une plus longue période sans course me fera du bien"

Le champion du monde est annoncé à la Super 8 Classic (16 septembre), à la course pré-olympique (24 septembre), au Circuit Franco-Belge (28 septembre), et à Paris-Tours (8 octobre). "N'oubliez pas que les mondiaux de VTT (où il a chuté) devait être la dernière course de ma saison (...) Je vais certainement encore participer au test-event. Juste pour retrouver les sensations du VTT et parce que je veux absolument reconnaître le parcours des Jeux".



L'envie de lever les bras une première fois avec le maillot arc-en-ciel l'incitera peut-être à prolonger encore un peu la saison. Mais ce n'est pas certain. "Faire du vélo pour faire du vélo ne sert pas à grand-chose non plus (...) Une plus longue période sans course me fera du bien".



Il pourra jeter un regard satisfait sur sa saison avec des victoires à Sanremo, Roubaix et aux Mondiaux ... avant déjà de se tourner vers l'hiver et les cyclocross.