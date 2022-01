Fin de party pour Boris Johnson ? La polémique des fêtes au 10 Downing Street résumée en trois épisodes

Boris Johnson a adopté un ton combatif ce mercredi devant les députés, défendant sa politique, attaquant l’opposition et annonçant la fin prochaine de l’essentiel des restrictions anti-Covid.

En position de plus en plus précaire, il a dû affronter une nouvelle série d’appels à la démission, de l’opposition mais aussi d’un élu de sa majorité, David Davis. "Au nom de Dieu, partez !" a lancé ce dernier, reprenant une phrase célèbre de l’histoire parlementaire britannique et devenant le septième député conservateur à ouvertement demander son départ.