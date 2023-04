Fin de parcours en eau de boudin au PSG : trois choix s’offrent désormais à Leo Messi

498. C’est le nombre ahurissant de pertes de balle de Leo Messi en Ligue 1 cette saison. Un chiffre colossal, compilé par ESPN, qui classe l’Argentin à la 4e place des joueurs les plus dispendieux du championnat français.

Et forcément, ça pose question. Parce que si la Pulga a, depuis toujours, eu un jeu à risques, où ses nombreuses initiatives coûtaient parfois des pertes de balle, dans ce cas-ci, ça illustre aussi un je-m’en-foutisme assez prononcé.

Leo Messi n’a déjà plus la tête au PSG. Ça se voit, ça se ressent, ça transpire à travers le moindre de ses gestes. Face à Lyon le week-end dernier, il a même été sifflé par ses propres supporters, preuve que la fracture entre les deux camps est réelle.

Le pire dans tout ça ? C’est que, dans les stats, Messi réalise une bonne saison. Plus proche de ses standards en tout cas. En championnat, il est décisif plus d’une fois par match (13 buts, 13 assists en 24 rencontres). Mais les stats ne disent pas tout. Surtout avec Leo Messi, dont le moindre geste est suranalysé et surinterprété.