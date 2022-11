Fin de match de folie dans le groupe D : Tottenham et Francfort qualifiés, Marseille éliminé à la 94e

Sans discussion possible, le groupe D était le plus indécis de la Ligue des Champions. Au coup d'envoi de la sixième et dernière journée de la phase de poules, les quatre équipes pouvaient encore prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale. Finalement, Tottenham, vainqueur 1-2 in extremis à Marseille, a terminé premier (11 points) devant Francfort (10 points), qui s'est imposé 1-2 au Sporting Lisbonne. Les Portugais (7 points) sont reversés en Europa League et l'OM a fini son parcours européen.

Quatrième avec deux points de retard sur Tottenham, Marseille a démarré fort mais son élan a été brisé par la blessure d'Eric Bailly, qui faisait sa rentrée. Appelé à stabiliser sa défense, l'Ivoirien a cédé sa place à Samuel Gigot, passé à Courtrai et Gand. Les Olympiens se sont installés dans la moitié de terrain adverse et ont obligé Hugo Lloris à détourner un tir d'Alexis Sanchez et une frappe de Jordan Veretout (33e). Par contre, le gardien des Spurs n'a rien pu faire quand, seul au second poteau, Chancel Mbemba a piqué sa tête sur un ballon soulevé par Veretout (45e+2, 1-0).

Le Vélodrome n'aura pas longtemps baigné dans l'extase puisque Tottenham a égalisé par Clément Lenglet, qui s'est élevé plus haut que Valentin Rongier sur un coup franc d'Ivan Perisic (54e, 1-1). En fin de rencontre, les Marseillais ont eu la chance de voir une frappe puissante de Pierre-Emile Hojbjerg frapper la transversale (81e) et Mbemba bloquer d'un superbe tacle Harry Kane, qui armait son tir (82e). Les Marseillais ont répliqué mais Hojbjerg les a crucifiés (90e+5, 1-2).

Dans son stade, le Sporting s'est incliné 1-2 devant Francfort. Pourtant, les Vert et Blanc ont pris les devants sur un centre de Manuel Ugarte vers Arthur Gomes, qui a profité d'une mauvaise intervention de Djibril Sow et de Dina Ebimbe pour tromper Kevin Trapp de près (39e, 1-0). Mais l'ex-joueur de Saint-Trond, Daichi Kamada a égalisé sur penalty (62e, 1-1) et Randal Kolo Muani (72e, 1-2) a donné la victoire à l'Eintracht.