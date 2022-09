Fin de la saga du parc Courbevoie à Louvain-la-Neuve : le site est enfin ouvert au public

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’UCLouvain annoncent conjointement l’ouverture du parc Courbevoie, construit à l’entrée de Louvain-la-Neuve, entre le nouveau quartier du même nom et celui de la Baraque. Les grandes barrières qui en interdisent l’accès depuis plus de deux ans vont être retirées dès ce mercredi. Les habitants du coin peuvent déjà déambuler dans cet espace verdoyant, bien que roussi par la sécheresse de l’été.

Ce parc d’1,6 hectare est une charge d’urbanisme imposée par la ville au promoteur qui a construit le quartier Courbevoie. Depuis le début, il était prévu que la ville en reprenne la gestion au terme des travaux. Il aura finalement fallu de longues discussions, et parfois quelques crispations, pour que le dossier aboutisse enfin.

Le dernier épisode remonte à la fin du mois de juillet. Agacé par de nouvelles exigences de la ville, le promoteur du quartier Courbevoie avait publiquement manifesté sa lassitude, à travers un courrier aux habitants placardé sur les barrières entourant le parc. Cette lettre a manifestement permis de ramener tous les interlocuteurs autour d’un objectif commun : ouvrir le parc le plus rapidement possible.