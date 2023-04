Fin de la saga de la rue de Ways à Genappe ? Le bourgmestre et le ministre Henry ont trouvé un terrain d’entente

Quels arguments ont convaincu le ministre ? "C’est du bon sens, tout simplement. Parce que, si on continue comme ça, ça va durer des années avec une rue importante fermée en plein centre-ville", répond le bourgmestre, qui dit aussi regretter que le SPW n’ait pas entendu plus tôt sa proposition. L’accord n’est cela dit pas encore signé mais le sera bientôt. En attendant, les deux entités travaillent chacune à leur cahier des charges. La commune sera maître d’ouvrage et espère lancer le marché public pour l’adjudication des travaux en mai ou juin, pour un début du chantier en septembre. "C’est un chantier de 300.000 euros, que j’estime à un mois de travaux. J’espère une réouverture de la rue de Ways à, au plus tard, la fin de l’année", commente encore le bourgmestre.