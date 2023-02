Fin de la première moitié du Spring Split des Elite Series LoL

ZennIT affrontait le KRC Genk pour clôturer cette première moitié du Spring Split. Un KRC Genk, en série de cinq victoires qui fait très peur face à une équipe ZennIT qui a montré de très belles choses malgré son score de deux victoires pour quatre défaites.

Les 20 premières minutes voient les deux équipes se rendre coup pour coup. ZennIT récupère plus de kills et de golds, mais Genk récupère les trois premiers dragons. A 23 minutes, c’est une engage du topside ZennIT sur la botlane de Genk qui aura raison d’eux. Duimelot sauve son adc de manière in extremis et permet à son équipe de récolter un triplé et l’âme des nuages. Le KRC Genk n’a alors plus qu’à dérouler la partie, toujours dans le contrôle comme à son habitude, et met un terme à cette première moitié de split sur une sixième victoire d’affilée.