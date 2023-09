Fin de la grève, les scénaristes retournent au travail et préparent la suite des séries

Un tel mouvement de grève n’avait plus été observé à Hollywood depuis les années 60. Selon Unilad, les auteurs ne pourront pas être obligés d’utiliser l’IA mais pourront choisir de le faire dans la création de matériel. La mention d’utilisation devra être affichée clairement.

Le syndicat des scénaristes de cinéma et de télévision aux Etats-Unis a obtenu un accord ce mardi concernant une augmentation des royalties pour le contenu en streaming et des garanties pour l’usage de l’intelligence artificielle. Ces garanties permettent de ne pas se faire remplacer par l’IA mais plutôt de pouvoir retravailler des scripts générés par des robots sans être moins rémunéré et rester l’auteur. Aussi, la Libre nous apprend que "l’exploitation du matériel des scénaristes pour former l’IA est interdite ".

Même s’il faudra des mois pour rattraper les retards accumulés et remettre les comédiens au travail, les scénaristes ont repris le chemin du travail et les plateformes de streaming se tournent vers l’avenir. Les priorités de Netflix se porteront sur la saison deux de Mercredi et le dernier volet de Stranger Things. Deux séries qui ne pourront se faire attendre plus longtemps par le public.

Quant à HBO, la plateforme de streaming se consacrera aux nouveaux épisodes de The Last of Us, Euphoria, House of the Dragon et The White Lotus en priorité.