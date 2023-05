Fin de la grève au TEC de Mons : les chauffeurs de bus reprendront le travail jeudi matin

Un vote a eu lieu ce mercredi matin lors de l’assemblée du personnel du TEC à Mons. Les chauffeurs participants, une soixantaine, ont voté pour la reprise du travail dès jeudi. Ils étaient en grève depuis vendredi dernier et ce mercredi matin, aucun bus n’est sorti du dépôt montois.

Les conducteurs de bus avaient débrayé pour dénoncer la difficulté à poser certains congés, la direction le leur refusant au nom de la continuité du service. Mais au terme d’une réunion entre direction et syndicat, ce mardi, la direction a fait une proposition : "Ils nous ont promis qu’ils allaient être plus souples au niveau de l’attribution des congés malgré le nombre d’absents", explique Rahim Salah, conducteur et délégué CSC.

Douze services non assurés, matin et après-midi

Environ 85% des conducteurs du TEC Mons sont opérationnels. Les 15% restants sont en arrêt maladie. "Le directeur nous a promis qu’il était prêt à rouler avec 80% de l’effectif, permettant qu’il y ait douze services non assurés le matin, comme l’après-midi".

Une solution qui aura donc un impact sur les usagers. Les voyageurs sont invités à se tenir informés via le site du TEC.