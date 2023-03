Fin de la grève au bureau bpost de Watermael-Boitsford et Auderghem

Une soixantaine d’agents de distribution de bpost, en grève depuis ce mardi, ont interrompu leur action ce mercredi, suite à la décision de l’entreprise de réintégrer un facteur licencié quelques jours plus tôt. Cet homme avait déposé plusieurs certificats d’incapacité de travail. Ce qui lui avait valu d’être licencié au motif que ses absences provoqueraient une désorganisation du service. De leur côté, les collègues directs du facteur mettaient en cause la pénibilité du travail qui serait à l’origine des maux de dos. "Certes, nous distribuons moins de courrier mais les livraisons de colis sont plus lourdes et donc plus pénibles".

Contactée par la RTBF, l’entreprise explique avoir mis des procédures spécifiques pour soutenir les employés : Entretiens de bien-être au travail, recherche de solution en cas d’absence suite à une maladie. Elle reconnaît également que l’absentéisme a augmenté en 2022 (9,5% en 2022 contre 8,3 en 2021 et 2020) mais il s’agirait selon bpost d’une tendance générale dans le secteur.

A titre exceptionnel, l’entreprise a toutefois accepté, ce mercredi, de réintégrer le facteur licencié.