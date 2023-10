Fin de la grève à l'IPPJ de Fraipont: un accord a été trouvé

La grève aura été de courte durée à l'IPPJ de Fraipont, en région liégeoise. Éducateurs et formateurs de l'Institution de Protection de la Jeunesse ont débrayé ce vendredi matin pour dénoncer un manque d'effectifs, le non-remplacement notamment de 4 personnes.

Ajouté à un nouveau règlement de travail, ce manque de bras rendait la situation invivable avec des conséquences aussi sur la cinquantaine de jeunes hébergés là-bas.

Finalement, après négociations, un accord sur des mesures d'urgence a été pris.

Le piquet de grève sera levé ce soir à 22 heures et des assemblées seront organisées la semaine prochaine.

Si on pouvait déjà compter sur trois ou quatre renforts

Environ 140 personnes travaillent dans cette IPPJ, qui compte 56 lits et accueille en moyenne une cinquantaine de jeunes. "Selon les normes d'encadrement qui sont en train d'être revues au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il manque entre 10 et 15 formateurs (des enseignants) et éducateurs (ceux qui prennent en charge les jeunes dès leur réveil, assurent le suivi des dossiers, se chargent des contacts avec les juges de la jeunesse,...)" précisait ce matin Pascal Defechereux, professeur de sport à l'IPPJ de Fraipont et délégué CGSP. "Si on pouvait déjà compter sur trois ou quatre renforts d'ici la fin de l'année, ce serait précieux. La direction, que nous avons rencontrée hier, confirme qu'on est en sous-effectif mais ne propose aucune solution concrète pour l'instant".

En prévision de la grève, une vingtaine de jeunes avaient été renvoyés dans leur famille, faute d'encadrement. Des jeunes accueillis en milieu ouvert. Les mineurs délinquants hébergés en centre fermé (pour des faits plus graves) étant restés au sein de l'IPPJ de Fraipont.