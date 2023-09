Fin de la grève à Hollywood en vue

La fin de la grève des scénaristes américains, soutenus par les acteurs, est en vue à Hollywood après 145 jours d’actions syndicales. Selon la presse américaine, les négociateurs des scénaristes, pour la Writers Guild of America (WGA), et des studios et plateforme de streaming, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), approchent d’un consensus.

Au cours des jours passés, ces représentants des deux syndicats se sont rencontrés. Samedi, il était question d’une réunion au cours de laquelle les pourparlers allaient bon train. Selon le site dévolu aux divertissements, The Wrap, un accord pourrait être dégagé dimanche soir portant sur un nouveau contrat.

Les scénaristes, à qui les acteurs ont emboîté le pas, sont en grève depuis près de 5 mois, ce qui a quasiment mis l’industrie du cinéma hollywoodien à l’arrêt. Leurs syndicats demandent des meilleures rémunérations, mais aussi de meilleures règles quant à l’usage de l’intelligence artificielle.