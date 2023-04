Fin de la deuxième réunion de conciliation entre direction et syndicats de Delhaize dans le clash

Cette deuxième séance de médiation sous l’égide du conciliateur social n’a pas permis de rapprocher les points de vue. "On était presque sur un ring à certains moments", a réagi Myriam Delmée, la responsable du Setca à sa sortie. Elle a expliqué que la réunion s’était tenue dans "un environnement relativement restreint". "Et donc, on pouvait s’échanger des propos francs", a-t-elle ajouté. "Il y a des attitudes de la direction qui nous dérangent depuis un certain temps en matière d’intimidation de nos travailleurs et de nos délégués. Dans ce schéma-là, on ne s’est pas gênés pour leur dire", a-t-elle poursuivi.

Les syndicats n’ont pas obtenu d’ouverture vers un quelconque retrait du plan ni même vers des négociations sur le sort du personnel des magasins intégrés que Delhaize veut franchiser.

"On a affaire à une bande de sourds, vraiment des sourds", réagit un autre délégué. "Je crois que le conflit va se durcir. Il va prendre d’autres tournures. On va renforcer les piquets, on va renforcer les grèves. On va s’organiser et entrer en résistance", a-t-il ajouté.

"Il y a beaucoup de moyens à disposition des travailleurs pour faire mal à un employeur qui ne les écoute pas et qui les méprise", a quant à elle expliqué Myriam Djegham, responsable CNE pour le secteur du commerce.