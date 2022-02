Fin de l'obligation du masque pour les moins de 12 ans : réactions partagées au sud du pays

Il s'agit en revanche d'une très bonne nouvelle, selon le Délégué général aux droits de l'enfant Bernard De Vos. "On sait qu'à l'école, le masque a freiné l'apprentissage de certains enfants et apporté des difficultés dans la relation entre les enfants et avec l'instituteur ou l'institutrice. Sans oublier les enfants qui rencontraient des problèmes physiques", a-t-il indiqué.

M. De Vos se réjouit aussi que le masque ne soit plus obligatoire dans les activités de loisirs, qui participent à l'éducation des enfants. "Quand on sait que certains adultes ont du mal à garder un masque pendant deux heures au cinéma, on comprend que cela soit été compliqué pour des enfants qui, à d'autres moments délicats de la crise, n'avaient jamais dû le porter au contraire des adolescents", a-t-il conclu.