Fin de l’histoire d’amour entre Cristiano Ronaldo et la Ligue des Champions ?

Pour la troisième année consécutive, Cristiano Ronaldo ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions, une compétition avec laquelle il vivait pourtant une idylle amoureuse depuis plus de 15 ans. Mardi soir, face à l’Atlético Madrid (défaite 0-1), CR7 n’a jamais semblé en mesure de faire la différence et a quitté sa compétition fétiche la tête basse.

Avec cinq Champions League à son compteur (2008, 2014, 2016, 2017 et 2018) et 140 buts inscrits dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Cristiano Ronaldo a fait de la Coupe aux grandes oreilles son objectif numéro un chaque saison. S’il a l’habitude de performer sur un terrain de football, le Portugais rayonne encore plus quand retentit l’hymne de la Ligue des Champions.

Cette saison encore, Ronaldo s’est surpassé et a enfilé sa cape de super-héros pour sauver un Manchester United bien mal en point contre Villarreal et lors de la double confrontation face à l’Atalanta. Avec 7 buts en 6 matches, le Portugais a porté les Red Devils en phases de poules jusqu’à les propulser en 1/8 de finale.