Fin de l’effort salarial demandé aux travailleurs de l’aéroport de Charleroi

Le conseil d’administration de l’aéroport de Charleroi a décidé, le 21 novembre, de mettre un terme à l’effort salarial mis en place avec le personnel il y a près d’un an, a-t-il annoncé vendredi. La reprise est "plus rapide qu’annoncée grâce aux contrats renégociés" avec certaines compagnies aériennes.

Le Brussels South Charleroi Airport (BSCA) devrait avoir accueilli sur l’ensemble de l’année 8 millions de passagers, soit son niveau pré-pandémie.

"Au regard des prévisions de l’ACI (Airport Council International), une telle reprise n’était pas espérée avant 2024-2026", indique-t-on. "Le mécanisme d’effort salarial consenti par le personnel n’est donc plus nécessaire."

En outre, le conseil d’administration a décidé d’octroyer au personnel un plan d’avantage non récurrent lié aux bons résultats.

"Nous avons dû négocier longuement et intensivement avec le personnel durant plusieurs mois. Nous avons vécu des moments excessivement difficiles et éprouvants afin de surmonter la crise la plus grave vécue par le secteur aérien. C’est donc un réel soulagement que de pouvoir remercier notre personnel pour la confiance dont il nous a honoré en adhérant au projet de recapitalisation", se félicite le CEO Philippe Verdonck.