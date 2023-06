Fin de l’aventure : Philippe Clément viré par Monaco après 18 mois seulement

Fin de l’aventure pour Philippe Clément à Monaco ! Débarqué il y a moins de deux ans, le coach belge vient de se faire licencier par sa direction. Il paie, sans doute, les résultats catastrophiques des dernières semaines et la fin de saison en eau de boudin de son équipe.

Encore en bonne position pour arracher une place européenne il n’y a pas si longtemps, les Monégasques viennent en effet de concéder cinq défaites sur les sept derniers matches de Ligue 1. Résultat, ils ont perdu des places pour terminer cette saison à la 6e place, non qualificative pour l’Europe, bien loin des aspirations du début de saison.

La direction a donc décidé de trancher en limogeant le bouc émissaire désigné de ce rush final bâclé, à un an de la fin de son contrat : "L’AS Monaco annonce le départ de Philippe Clement. Arrivé sur le banc en janvier 2022, Philippe a aidé l’équipe à atteindre la 3e place du championnat à l’issue de la saison 2021-22, puis à être dans la course pour un nouveau podium durant la majeure partie de cette saison 2022-23. En dépit de ces résultats et de sa large contribution dans le développement de jeunes joueurs, la dynamique sportive de cette fin de saison se conclue par un classement final en deçà des attentes a indiqué qu’un changement à la tête de l’équipe première était devenu nécessaire" a précisé le club dans un communiqué.

Alors, quelle sera la prochaine destination pour l’ancien Brugeois ? En conférence de presse, il s’est dit fatigué. Pas impossible, donc, qu’il décide de breaker pendant quelques mois. A moins que ?