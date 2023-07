Fin de l’accord sur les céréales ukrainiennes : retour sur un an d’échanges tendus au départ de l’Ukraine

"L’accord de la mer Noire s’est de facto terminé aujourd’hui." C’est par ces mots que le porte-parole du kremlin a mis fin au suspense. L’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes qui expire ce lundi à minuit (22 heures, heure belge) ne sera pas renouvelé une quatrième fois.

Cet accord crucial, signé par l’Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations unies le 22 juillet 2022, a permis d’exporter depuis l’Ukraine en guerre près de 33 millions de tonnes de céréales vers 45 pays. Son objectif initial ? Soulager la crise alimentaire mondiale et permettre la livraison de céréales aux pays pauvres. Ce dernier point n’est pas rempli, selon Moscou, qui se plaint par ailleurs d’entraves à ses propres livraisons de produits agricoles et d’engrais.

Retour en chiffres et en cartes sur un an d’échanges tendus au départ de trois ports ukrainiens : Chornomorsk, Odessa et Pivdennyi (Youjne).