Fin d'une époque, New York débranche son dernier kiosque téléphonique

La ville de New York a débranché lundi son dernier kiosque téléphonique à pièces, le célébrissime "payphone booth", remplacé depuis quelques années par des bornes WiFi gratuites.

Mais que les fans de Superman se rassurent: Manhattan va conserver quatre cabines téléphoniques fermées, celles dans lesquelles le journaliste Clark Kent se change en super-héros. Lundi matin, New York a mis fin à un mythe popularisé dans la culture populaire.

Devant la presse, les autorités municipales et le président (l'équivalent du maire) de l'arrondissement de Manhattan Mark Levine ont fait démonter et déposer sur un camion le dernier "booth" abritant deux téléphones, qui trônait à l'angle de la 7e avenue et de la 50e rue.

"J'étais là aujourd'hui pour un dernier au revoir au fameux - ou infâme? - téléphone payant de NYC. L'absence de tonalité ne me manquera pas mais je dois reconnaître que j'ai eu un pincement au cœur de nostalgie de le voir partir", a écrit sur Twitter Mark Levine.