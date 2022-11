Fin d’un gros chantier routier à Louvain-la-Neuve : le parking RER est désormais connecté directement à l’E411

Entamée il y a plus de trois ans, la construction de la liaison routière entre l’E411 (sortie 8a) et le parking RER de Louvain-la-Neuve est enfin terminée. Les voiries seront ouvertes à la circulation ce mardi. Il sera alors possible d’accéder directement au parking de la gare depuis l’autoroute, en évitant le trafic de la N4 via un tunnel creusé sous la nationale.

En pratique, à la sortie de l’E411, les automobilistes en provenance de Bruxelles auront le choix entre deux bandes de circulation : une à droite permettant de rejoindre le rond-point de la N4 et une à gauche permettant de se diriger vers le parking.

Même principe pour les véhicules qui proviennent de Namur. Après le pont surplombant l’autoroute, la voie se dédouble. A gauche, les véhicules iront vers le rond-point ; en allant à droite, ils se retrouveront à l'entrée du parking.