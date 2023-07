Fin d’année scolaire : "Les écoles disposeront de moins de jours blancs dans les années à venir"

L’argument de la réforme des rythmes scolaire était de maximiser le temps d’apprentissage. Alors avec une semaine de jours blancs, les parents se posent des questions. "Aujourd’hui, on est dans une situation où des écoles vont jusqu’à la fin du calendrier scolaire en organisant des activités, et d’autres qui en font moins" explique Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. "Dans le cadre de la réforme, il est prévu de diminuer la capacité de jours blancs des écoles. Nous allons donc progressivement, mais sans contrainte, voir ses jours blancs diminuer. Le but n’est pas de les faire disparaître car il faudra toujours du temps pour que les professeurs puissent corriger les examens et délibérer, mais ce qui est important c’est d’organiser des activités intelligentes et pédagogiques avec les élèves. Malheureusement, toutes les écoles ne le font pas encore et cela donne une image négative de nos établissements scolaires".