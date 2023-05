Fin d'année scolaire et départ en vacances : "Pour l'instant, il n'y a pas de crainte d'absentéisme "

"Pour l'instant, il n'y a pas de crainte d'absentéisme" insiste Marie-Anne Delisée, directrice à l'Ecole Primaire de Champion. "On n'a pas vraiment de retour au niveau parents. On n'a pas spécialement de demandes ou de ou d'appels téléphoniques qui s'inquiètent de pouvoir ne pas venir à l'école cette semaine là. Maintenant, on est peut être un peu tôt pour que les parents osent nous poser la question. Donc ça pourrait arriver puisque chaque année, même dans l'ancien système, c'était déjà le cas."



L'occasion pour elle de nous rappeler les dates importantes de cette fin d'année particulière. "Dans les dates importantes, de toutes façons, on va être lié aussi aux dates du CEB, jusqu'au 30 juin. Ce qui veut dire qu'on aura les délibérations de ces CEB que la semaine suivante. La première semaine de juillet, on aura les proclamations au niveau de nos élèves sortants. La remise des bulletins ne se fera que les deux derniers jours avant les vacances scolaires, soit le 6 et 7 juillet. Il n'y aura pas de remise de bulletin avant, donc l'école est bien déclarée obligatoire jusqu'au 7 juillet." En effet, l'obligation scolaire est une obligation légale. "Toute absence non justifiée fera l'objet d'une déclaration. Si les enfants atteignent leur quota de jours non justifiés dans le primaire, de neuf demi jours, on a l'obligation, en tant que direction, de le déclarer sur la plateforme de la Fédération. A ce moment là, les parents reçoivent un courrier et sont alertés."