Fin d’activité pour Aventures Motorhomes : la demande est là, mais l’offre ne suit plus

Après treize ans d’activité, Aventures Motorhomes, un magasin de location et vente de motor-homes, vans et accessoires en tout genre en lien avec le secteur, n’a eu d’autres choix que de fermer ses portes. La raison ? Ils n’ont plus aucun véhicule en stock à cause de la pénurie de pièces.

Plusieurs facteurs ont joué dans la décision de fermer la concession Aventures Motorhome. La crise du Covid, dans un premier temps, avait contraint le magasin, comme beaucoup d’autres, à fermer ses portes durant plusieurs mois. Elle a également impacté la production des pièces qui, rapidement, sont venues à manquer. La crise des semi-conducteurs et, désormais, la guerre en Ukraine n’ont pas arrangé les choses. La pénurie de pièces et les délais d’attente à rallonge pour les véhicules ont contraint les gérants à la fermeture.

Après le confinement, les gens achetaient un motor-home comme on achetait une baguette de pain.

Une décision difficile à prendre, qui attriste fortement les deux gérants d’autant plus que la demande était là. En effet, depuis le confinement, la demande chez Aventures Motorhomes pour des véhicules, à vendre ou à louer, n’avait jamais été aussi élevée. "Il y a un attrait énorme pour le motor-home, le van, etc. C’est devenu, un moyen de s’échapper, d’avoir sa bulle. Après le confinement, les gens achetaient un motor-home comme on achetait une baguette de pain", explique Céline Deruyte, directrice adjointe chez Aventures Motorhomes. Elle ajoute que sur tout ce qu’elle a commandé, à la suite des nombreuses demandes, elle n’allait recevoir qu’un tiers du stock.

Dans ces conditions, impossible pour les deux gérants de poursuivre leurs activités. Les prix des véhicules ont augmenté ces dernières années et représentent un certain budget. Il est donc impensable pour eux de continuer à vendre sans même pouvoir donner un délai précis de livraison. "C’est compliqué d’expliquer aux gens qu’ils vont mettre une certaine somme sans pouvoir leur dire quand ils recevront le véhicule", ajoute Céline Deruyte. Après plusieurs mois de questionnement, ils ont dû se rendre à l’évidence. Pour ne pas décevoir les clients et ne pas perdre la qualité de leurs services, une seule solution : mettre fin à l’activité.