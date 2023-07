Fin anticipée des Ardentes: un réveil morose pour les derniers festivaliers et les commerçants du site

Ces jeunes festivaliers sur le départ viennent pour la plupart de pays étrangers, alors contrairement aux festivaliers belges, ils ont bien dû rester sur le site en attendant de pouvoir rentrer avec leur bus, leur train ou leur avion. Déprimés, ils attendent tous un geste des organisateurs: "J'aimerais être remboursé de la journée, ce serait un minimum"."On espère un dédommagement. Après, personnellement, je ne m'attends pas à grand chose. J'ai déjà vécu mon petit séjour comme il fallait."

Un gros manque à gagner pour les commerçants

Bon à valoir ou remboursement, l’organisation communiquera cet après-midi sur la nature du dédommagement prévu. Un dédommagement qu’espèrent aussi les commerçants présents sur le site. Beg n’a pas pu vendre ses hamburgers dimanche, et c’est un sacré manque à gagner. "Le premier et deuxième jour, en général, ça couvre nos frais, notre emplacement. Le troisième jour, ça couvre notre personnel, et le quatrième jour, c'est clairement notre bénéfice à nous, c'est pour nous" explique Beg Kilicarslan, commerçante.

Et ne parlons pas de la nourriture, qui sera en partie jetée. Heureusement pour certains, la viande sera sauvée. "Comme on est un petit artisan, on travaille du frais" explique Gauthier Collin, boucher-charcutier. "Et comme la viande n'a pas été congelée, on va pouvoir mettre en congélation toutes les viandes en retour et éviter ainsi une perte assez conséquente."

Tous les commerçants du site n’ont pas eu cette opportunité. Ici aux Ardentes, la fin anticipée du festival est synonyme de perte pour tous les intervenants.