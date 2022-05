Fily Leela est une artiste liégeoise qui a baigné dans le monde de la musique depuis sa plus tendre enfance.

Elle s’est formée au chant et au piano.

Elle a accompagné plusieurs artistes comme Laurent Voulzy, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Typh Barrow… En tant que choriste.

Et puis, elle s’est lancée et a sorti un premier album en 2009 " Athentically Me ".

Ces chansons dévoilent une atmosphère pop avec des textes faisant la part belle à l’être humain et ses sentiments.