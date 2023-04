Filtres, régimes, minceur : la santé mentale des ados malmenée par les réseaux sociaux.

De la dysmorphophobie au boom des actes de chirurgie esthétique, les réseaux sociaux ne sont pas sans effet sur l'estime de soi des adolescents. Une nouvelle étude menée auprès de professionnels de santé confirme la dégradation de la santé mentale des plus jeunes depuis la pandémie de Covid-19... Une crise qu'ils considèrent être alimentée par les médias sociaux.

Considérée comme l'un des maux du siècle dans la population générale, la santé mentale se révèle encore plus préoccupante lorsque l'on s'intéresse aux plus jeunes générations, et au rapport qu'elles entretiennent avec les réseaux sociaux. Des filtres aux photos retouchées en passant par les incessantes injonctions à la minceur, force est de constater que les adolescents sont soumis dès le plus jeune âge à des diktats qui pourraient nuire à court et à long terme sur leur santé mentale et leur estime de soi.