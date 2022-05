Filtres d'images : influenceuses et stars en abusent au point de devenir méconnaissables.

Si les influenceuses retouchent régulièrement leur corps lorsqu'elles partagent un cliché sur les réseaux sociaux, le visage demeure le centre névralgique de leur quotidien. A travers les vidéos et photos publiées, il s'agit clairement de la zone la plus exposée. Résultat, lui aussi subit des retouches à gogo pour gommer tout ce qui pourrait heurter les followers et réduire le nombre de vues.

Facetune compte parmi les applications les plus populaires dans le genre puisqu'elle lisse le visage pour faire disparaître les rides, les cernes, les poches, et les boutons et peut même vous donner un teint hâlé, affiner le visage, accentuer la couleur des lèvres et blanchir les dents. Le total relooking, en somme. En quelques clics, vous créez non pas une photo mais un véritable avatar.