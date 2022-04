" Fils de " la nouvelle série évènement belge réalisée par Frank Devos débarque ce 27 avril en intégralité sur Auvio et dès le 15 mai en TV sur Tipik. Au programme : drama familial, épopée urbaine au cœur de la mafia bruxelloise, histoires d’héritage creepy, soundtrack hip-hop et rap belge à gogo et.. cerise sur le gâteau : un casting de feu (Marka, Béatrice Dalle ou encore le rappeur Isha pour ne citer qu’eux) ! Spoiler alert : ça va envoyer du lourd !

" Fils de " figurera bientôt sur votre liste de séries belges à binge-wachter sans modération. Produite par la RTBF, At Prod et Proximus elle a été créée par Camille Pistone, Salim Talbi, Antoine Négrevergne, Gaëtan Delferière Simon Bertrand, Boris Tilquin et écrite en collaboration avec Yves Ramonet. Elle se compose de 8 épisodes de 45 minutes. Elle est dispo à partir de ce 27 avril sur Auvio et dès le 15 mai tous les dimanches (à 20h05) sur Tipik.