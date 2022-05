"Fils de" : mais où avez-vous déjà vu ces acteurs et actrices ?

Formé au Conservatoire de Bruxelles, Salim Talbi a ici une double casquette : il est à la fois scénariste et acteur pour Fils de. Avant cette série, on a pu le voir dans La Théorie du Y (dont la saison 3 vient de démarrer sur Auvio), Unité 42, ainsi que dans la deuxième saison de Into The Night.

Dans Fils de, il incarne Salim, le meilleur ami de Camille Pistone. Une amitié qui va entraîner le jeune homme dans un sombre business…