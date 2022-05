"Fils de" : Lord Gasmique, Rkarlos et Shaka Shams régalent dans la B.O. de la série belge

Dans le premier épisode, c'est Lord Gasmique et Rkarlos qui marquent les esprits avec un morceau axé sur le rap technique et la succession d'échanges entre les deux artistes. Au niveau des thèmes, le titre aborde la difficulté de grandir sans père, la rue et ses lois, les mauvais choix qui nous amènent sur la mauvaise voie. Des thématiques évidemment bien en lien avec celles de la série.

Lord Gasmique s'est fait un nom dans les collectifs Bruksel’R et 6 o’clock gan. En quelques années seulement, le jeune Bruxellois a conquis le cœur des fans de rap avec son univers sombre et son énorme énergie. Il a aussi collaboré avec Roméo Elvis sur le titre "Flex", et a déjà travaillé sur une soundtrack, celle du film belge Tueurs.

Pour écouter ce titre inédit, cliquez ci-dessous !