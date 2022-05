"Fils de", la nouvelle série Tipik, débarque dans le Mug

Marka en ancien truand qui revient de cavale pour retrouver son fils, Béatrice Dalle en tenancière de bar à hôtesses. Cela se passe chez nous, et c’est la nouvelle série belge qui raconte le Bruxelles mafieux, le Bruxelles des gangs, mais parle surtout d’héritage, de secret de famille et des possibilités de s’en sortir quand son papa à soi est un gangster. Ça s’appelle Fils de. Huit épisodes déjà disponibles sur Auvio, et en télé sur Tipik à partir de ce dimanche. La comédienne Bwanga Pilipili et l’un des coauteurs Antoine Négrevergne sont les invités du Mug pour évoquer la sortie de cette toute nouvelle série.