"Fils de joie" de Stromae : qui a inspiré cette chanson ?

Le point de vue du fils, on l’entend dans le refrain : "J'suis un fils de pute, comme ils disent / Après tout ce qu'elle a fait pour eux / Pardonne leurs bêtises, ô chère mère / Ils te déshumanisent, c'est plus facile / Les mêmes te courtisent / Et tout l'monde ferme les yeux". Avec un clin d’œil cultivé à la chanson de Charles Aznavour, Comme ils disent, et à la fameuse sentence "Je suis un homo, comme ils disent". Citation à Aznavour et petite remontée de catéchisme avec ce "Pardonne leurs bêtises, ô chère mère" qui fait écho au "Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font", prononcé par Jésus sur la croix.