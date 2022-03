Fils de, Ennemi public, 1985, Des gens bien ... tout savoir sur vos prochaines séries belges

"Fils de", une épopée urbaine bientôt sur Tipik

Alors que Pandore vient à peine de se terminer sur La Une, une autre série belge s'apprête à débarquer sur vos écrans. Fils de, c'est l’histoire d’un père gangster (re)découvert par ses enfants pendant une dangereuse chasse au trésor dans la jungle urbaine la plus hostile au monde : Bruxelles. Ce qui est sûr, c’est que Fils de est une histoire d’héritage. Et le problème d’un héritage, c’est que plus il est gros, plus nombreux on tourne autour ; plus nombreux on tourne autour, plus violentes sont les querelles.

Écrite par Camille Pistone, Salim Talbi et Antoine Négrevergne, la série est portée par d'excellents comédiens dont Béatrice Dalle, Marka, Mara Taquin, Salim Talbi et Camille Pistone. Cette chasse aux trésors dans la capitale est réalisée par Frank Devos à qui l'on doit la série flamande Undercover. La scène musicale hip hop belge est au cœur du projet, et chaque épisode mettra un artiste urbain en valeur, comme le rappeur Lord Gasmique et la chanteuse Mevy.

Rendez-vous en avril 2022 sur Tipik !