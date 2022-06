"Fils de" : Dyce, Swing et Le Motel clôturent la série belge

Depuis le début de sa diffusion, Fils de nous a régalé de sa bande originale exceptionnelle. Meyy, Kunta, Lord Gasmique, Shaka Shams et d'autres artistes de la scène hip hop belge ont participé au projet. Lors des deux derniers épisodes de la série (disponibles en replay sur Auvio), c'est Dyce et puis Le Motel et Swing qui ont eu l'honneur de clôturer ce thriller bruxellois.

C'est l'une des particularités de la dernière série belge co-produite par la RTBF : chaque épisode se termine par une chanson inédite, interprétée à l'image par son auteur ou autrice. On y découvre des titres conçus sur mesure par des nouveaux talents ou des artistes confirmés de la scène hip hop bruxelloise. Le label Top Notch et AT-Production se sont alliés pour créer cette soundtrack de feu. Focus sur les deux derniers épisodes.