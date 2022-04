" Fils de " la nouvelle série évènement belge réalisée par Frank Devos débarque en intégralité ce 27 avril sur Auvio. Vous plongerez au coeur des règlements de compte de la mafia et de la Bruxelles underground sur des sons rap made in Belgium. Histoire de vous faire patienter d’ici là, on vous balance en exclusivité un extrait de la série !

Dans quel contexte se déroule cet extrait ? Le légendaire Frank Pistone, braqueur revenu de plusieurs années de cavale tente d’aider Camille, son fils illégitime. La raison ? Il s’est empêtré dans une histoire de braquage organisé bien louche. Alors que son père lui passe un savon, Camille reçoit un coup de téléphone urgent. Mounir, un jeune du quartier s’est fait tabasser. Camille l’a impliqué dans son braquage foireux. Ni une, ni deux, Frank et Camille se rendent au célèbre bar de Strip tease le Lupanaria. Sans le savoir, Camille va faire la connaissance de sa soeur : l’intrépide Sarah.

Qui aperçoit-on dans cet extrait ? Vous pouvez notamment y voir Marka dans le rôle de Frank Pistone, les acteurs Camille Pistone et Salim Talbi ainsi que Mara Taquin qui se glisse dans la peau de Sarah.

“Fils de”, votre nouvelle série belge, dès ce 27 avril en intégralité sur Auvio et très bientôt en TV sur Tipik !