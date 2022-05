Fils de : découvrez la bande originale hip-hop signée Meyy et Sofiane Pamart !

"Fils de" la nouvelle série évènement belge de Tipik est à binge watcher depuis ce 27 avril (et en intégralité) sur Auvio. Vous plongez au coeur de la mafia bruxelloise et d’une histoire d’héritage bien louche. Le plus ? C’est un soundtrack hip-hop et de rap belge qui vous attend ! On vous propose de découvrir sans attendre la bande originale Laisse moi signée MEYY et Sofiane Pamart !

Pour "Fils de" AT Prod et le label Top Notch Belgium se sont associés pour vous concocter un "soundtrack original qui participe à l’identité urbaine de la série". Une création musicale sur mesure avec une majorité d’artistes belges et de renom (Lord Gasmique ft Airkarlos, Isha ou encore Scylla pour ne citer qu’eux). A chaque épisode, vous découvrirez un titre qui envoie du lourd (et dont l’atmosphère et les paroles font échos à l’histoire de la série).

C’est le cas de la bande originale Laisse moi signée MEYY et Sofiane Pamart. Le titre est un piano-voix puissant qui aborde avec tendresse et puissance le deuil et la force dont il faut faire preuve pour aller de l’avant. Pssst : la chanson est aussi dispo dans la playlist de Tipik !