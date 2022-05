“Fils de” : à ne pas manquer les titres signés Kunta feat K.Zia et Scylla

Fils de la série belge évènement de Tipik enchante vos oreilles à chaque épisode grâce une bande originale inédite. Au programme : la crème de la crème de la scène rap et hip-hop bruxelloise. Cette semaine, focus sur les très bons titres signés respectivement par Kunta feat K.Zia et par Scylla. Le dénouement de Fils de est à découvrir en TV ce dimanche 5 juin à 20h05 sur Tipik. La série est également dispo’ en intégralité sur Auvio.

Attention spoiler : si vous n'avez pas encore vu l'épisode 6 de la série, ne lisez pas la fin de cet article.

Le label Top Notch et AT-Production se sont alliés pour créer une soundtrack de feu ! En effet, à chaque épisode de Fils de vous avez la chance de découvrir une chanson inédite : des titres conçus sur mesure par des nouveaux talents ou des artistes confirmés de la scène hip hop/rap belge.

L’épisode 3 était marqué par la B.O de la série, le titre Laisse Moi signé MEYY feat Sofiane Pamart (on vous en parlait plus en détail ici). Durant les précédents épisodes (4, 5 et 6) deux titres au style bien différent ont rythmé les tourments et la chasse au diamants de Camille.