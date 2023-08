Filons déguster la Mer du Nord : adresses et coups de food de l’été !

Comme une furieuse envie de vous échapper et de respirer l’air marin ? Filez à la Mer du Nord ! Notre littoral n’est pas en reste en termes de bonnes adresses. Des tables gastronomiques aux relais de pêcheurs, des haltes carnivores aux enseignes canailles entre homards et crevettes grises… Balade emmenée par Carlo De Pascale au micro de Bientôt à table

Envie d’une croquette aux crevettes ?

"Allez à Ostende, une boutique qui ne fait peut-être pas les meilleures du monde, mais quand même, Madam kroket, c’est pas mal du tout !" Croquettes à emporter, à cuisiner chez soi, déjà frites, mais surtout jamais surgelées. Parmesan, homard, crevettes, il faut de tout pour faire une croquette. Madame Kroket elle est aussi à Knokke.

Du poulet rôti ?

"A la mer, mais oui, au moins deux institutions, Taverne De Koekoek in Oostende | The best chicken in town (tavernekoekoek.be) , du poulet rôti, du pain !" Simple et bon ! Du côté de la Panne, à Adinkerke, JONQUIERES (menucards.cc) T, "Pareil, du poulet rôti des sauces et presque rien d’autre !" Adresse recommandée par Hendrik Dierendonck, célèbre boucher himself !

Un peu de tout, un peu plus loin ?

"Loin et pas loin de Knokke et du Coq, bien plus excitant que les restos à touristes de Bruges qui n’est pas si loin, entre deux canaux, De Siphon Menu | Siphon, une vieille institution où l’on mange des soles, de l’anguille, de l’américain et plein de standards de chez nous !"

Un jeune dieu vivant de la cuisine ?

"Tu as des sous ? Tu as de la patience ? Alors tu es client pour Willem Hiele Restaurant Willem Hiele | Willem Hiele Restaurant, cuisinier pêcheur surfeur, où on ne peut pas toucher au menu (il n’est pas le seul), on l’a déjà reçu ici, j’attends de toucher mon cachet pour y aller, mais voilà, c’est un grand d’aujourd’hui pleinement dans son terroir."

Des produits de la mer mais à prix raisonnables ?

Une institution à Blankenberghe, Restaurant de Oesterput, des homards, des bulots, un peu de tout du moment que ça sorte de l’eau !

Dans le genre " Estaminet " avec de belles crevettes et des soles, de Peerdenvischer, à Koksijde. "Pas de réservations, arrivez tôt, c’est blindé, mais quel moment hors du temps !"

Plus cher mais avec d’autres ambitions, le combo Mare Nostrum Mare Nostrum (julia-baaldje.be) (la poissonnerie) et Julia (le restaurant), aussi dans les adresses préférées de notre ami Dierendonck.

Côte et bidoche, compatible ?

Carcasse Home (carcasse.be), table carnivore imaginée par l’ami Dierondonck ! Filez y découvrir le chef Timon Michiels, 25 ans, tout juste, c’est toujours aussi excitant de s’y attabler.

Dans un genre très différent, on reste dans le coin, on va à Oostdunkerke, rien à voir avec le niveau de Carcasse, mais ça fait plus de 40 ans, De Mikke Restaurant De Mikke "On y mange des brochettes de scampis et des côtes à l’os tout à fait correctes, à des prix raisonnables."

En mode branché ?

On ira manger des lobster rolls à Knokke chez Lobster’n rolls LOBSTER’N ROLLS (lobsternrolls.com), bon, il y a aussi carrément aussi des homards grillés, croquettes de homard et donc pas vraiment donné.

Pas donné non plus La Reserve La Réserve – Ervaar de ongeëvenaarde rust in een luxueuze omgeving aan de Belgische kust (la-reserve.be) qui a ouvert en juin dernier La Rigue sous la houlette de Peter Goossens avec une promesse ainsi formulée "Het ultieme doel is om de gasten écht te laten genieten van klassiekers als steak tartaar, vol-au-vent, salades met vers gepelde Noordzeegarnalen, garnaalkroketten, langoustines, gegrilde tarbot, hoevekip aan het spit, paling in’t groen,… in een uiterst verfijnde vorm." Comprenez qu’on y retrouve tous les grands classiques de notre belgitude : vol-au-vent, croquettes aux crevettes… mais aux prix 3 étoiles !

Une glace, une gaufre de Bruxelles de la côte ?

Selon que vous soyez Knokke ou Koksijde, vous finirez Chez Siska Home – Siska – restaurant à Koksijde – sint idesbald au bord de la mer (siska-koksijde.be). A Oostdunkerque, on s’attable carrément chez het Zoet Genot 't Zoet Genot Zeedijk Oostduinkerke avec une carte kilométrique pour y passer l’après-midi (ne pas se baigner après, on risque l’hydrocution).

Allez on se termine avec une dernière reco d’Hendrik :

Noek un petit bistrot à Furnes, aux influences multiples entre Italie, Belgique, Thaïlande, à partager ou pas, dans une jolie maison de coin.