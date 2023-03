Films et séries en audiodescription pour personnes aveugles et malvoyantes, comment ça marche ?

Ce ne sont pas les comédiens et comédiennes qui écrivent les textes, mais bien ici une équipe d’auteurs et d’autrices.

"L’écriture en audiodescription, c’est la plus grosse étape", explique Christelle Brull, audiodescriptice chez PAF. "Quand on reçoit le film ou la série, d’abord on l’écoute sans les images, ensuite on va se partager la série, le film en deux auteurs. On va l’écrire, chacun de notre côté et puis on va s’échanger nos parties pour pouvoir superviser l’autre pour éviter toutes les erreurs de lecture d’images, de lecture de son, de dramaturgie, de subjectivité", ajoute-t-elle.

Je suis les yeux de la personne

Le travail d’écriture est par conséquent très spécifique. Il faut pouvoir expliquer un maximum de choses avec un minimum de mots et donc "on va faire hyper attention aux dialogues, aux sons et à la musique et s’insérer le plus subtilement possible dans ces trous", explique Christelle Brull. Les auteurs et autrices doivent donc décrire le plus simplement possible tout ce que les personnes aveugles et malvoyantes ne voient pas du tout ou perçoivent à peine.