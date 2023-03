Films coproduits par la RTBF primés aux César et aux Magritte : une coproduction, c’est quoi ?

Ça ne vous aura certainement pas échappé, le film "La Nuit du 12" a remporté six César le 24 févier dernier. Il a également été récompensé samedi dernier lors de la 12e édition des Magritte du cinéma. C’est aussi le cas pour le dernier film de Bouli Lanners "Nobody Has To Know" ainsi que de "Close" de Lukas Dhont. Vous le savez peut-être moins, mais il s’agit de films coproduits par la RTBF. Qu'est-ce que ça signifie ? Quel est le rôle de la RTBF dans ce genre de coproduction ? On vous explique.

Coproduire un film ou une série, c’est évidemment participer à son financement. En d’autres termes, mettre de l’argent sur la table. C’est ce que fait la RTBF. Sur un film "la RTBF va mettre entre 2 à 10% du financement global de la partie belge", explique Tanguy Dekeyser, chargé des coproductions des films et séries belges à la RTBF. Un film a généralement différentes sources de financement avec les coproducteurs publics et privés, le tax shelter, le centre du cinéma, Wallimage, etc. La RTBF représente donc une petite partie de la production et du financement d’un film.