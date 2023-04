Film Super Mario : comment Peach casse les codes des princesses en détresse

Le film Super Mario Bros vient à peine de sortir qu'il cartonne déjà ! David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research, estime qu'il s'agit du meilleur démarrage pour un film d'animation. On y retrouve plein de références aux jeux vidéo, mais aussi plusieurs nouveautés, à commencer par le personnage de Peach.

Dans les jeux Mario, la Princesse Peach est l'incarnation même de la demoiselle en détresse. Vous voyez, ces personnages féminins qui sont créés uniquement dans le but d'être sauvés par le héros ? C'est dans cette optique que Peach a vu le jour. Le pitch des jeux Super Mario Bros, concrètement, c'est Mario qui traverse le Royaume Champignon pour sauver la Princesse des griffes de Bowser, son ennemi juré. Le joueur contrôle donc Mario mais peut jouer avec une deuxième personne, qui contrôle son frère Luigi.

Et pourtant, dans le film, c'est tout à fait l'inverse. Peach (Anya Taylor-Joy en V.O.) et Mario sont les principaux protagonistes. Ils s'allient pour sauver Luigi, qui est malencontreusement tombé dans un tunnel menant au royaume de Bowser. Peach part à l'aventure pour aider Mario mais surtout empêcher la destruction de son royaume. On a fait d'elle une héroïne badass et sensible, prête à tout pour sauver ses proches.

Aaron Horvath, co-directeur du film, a prévenu les fans avant la sortie dans une interview avec le magazine Total Film : "Peach est la souveraine qui dirige ce royaume d'adorables Toad malchanceux. Nous avons réfléchi à la force que ce personnage devait avoir pour protéger son peuple". Il ne pouvait pas imaginer une princesse capable de diriger une armée, continuer à jouer le rôle d'une demoiselle sans défense. C'est d'ailleurs elle qui apprend tout à Mario alors qu'il est censé être le héros de la franchise. Un changement qui fait plaisir et qui bouscule les stéréotypes !