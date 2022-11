Fille de boucher, Auriane est végétarienne : "J'aime toujours la viande, mais j'ai décidé de poser ce choix pour la planète"

"Papa, je suis végétarienne." Pour la famille d’Auriane, cette phrase a été un tremblement de terre. Cette jeune Bruxelloise vient d’une lignée de bouchers industriels. La viande, elle baigne dedans depuis toujours. "Quand j’étais enfant, pendant les vacances, on allait visiter des boucheries, des magasins. J'ai goûté toutes les viandes possibles et inimaginables."

Lors d’un séjour professionnel aux Etats-Unis, Auriane prend conscience de l’impact de notre alimentation sur l’environnement. "L’intensification de l’élevage, c’est une catastrophe pour notre planète. On utilise 75% des terres agricoles pour faire pousser de la nourriture destinée à l’élevage. Ça n’a aucun sens."

Elle décide de reprendre des études en futur de l’alimentation, en Italie et devient végétarienne. Dans son entourage, c’est l’étonnement. "J’adorais manger de la viande. J'aime toujours la viande. Mais j’ai décidé de poser ce choix pour la planète. Et puis, j’ai redécouvert la diversité de la cuisine végétale." Auriane en a carrément fait un business: elle a commencé par un blog pour aider les lecteurices à effectuer leur transition végétarienne et à cuisiner. Et aujourd’hui, elle a lancé un service traiteur, avec des plats végétariens à réchauffer. "Je veux montrer que c’est possible et facile, qu’on peut sortir de cette vision traditionnelle qu’un plat doit d’office contenir de la viande pour être bon."