Le double champion du monde en titre du contre-la-montre, l'Italien Filippo Ganna, va s'attaquer au record de l'heure le 8 octobre à 20h. Son équipe, INEOS Grenadiers, l'a annoncé vendredi.

"Je suis impatient de relever ce défi, même si ce sera une heure de pure souffrance", a expliqué Ganna dans le communiqué de son équipe. "Ce sera intéressant de voir comment mon corps tiendra le coup et jusqu'où je pourrai aller. C'est une chance de vraiment tester ses limites physiques et mentales. Entreprendre un événement aussi prestigieux est une étape importante dans ma carrière."

L'Italien effectuera sa tentative à Granges, en Suisse. Pour s'emparer du record, il devra faire mieux que les 55,548 km du Britannique Dan Bigham. L'ingénieur de la performance d'INEOS Grenadiers avait effacé des tablettes, le 19 août, aussi à Granges, les 55,089 km parcourus par Victor Campenaerts à Aguascalientes en 2019.

Ganna souligne que le "nouveau vélo super rapide" et la "combinaison entièrement personnalisée" qu'il utilisera constituent "une étape de plus en ce qui concerne le niveau déjà très élevé de notre équipement." "L'équipe et nos partenaires ont fait leur part, maintenant c'est mon tour", a résumé l'Italien. "Je vais me sentir vraiment bien en entrant dans le vélodrome. Mentalement, cela va déjà me donner quelques mètres supplémentaires."