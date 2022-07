Filippo Ganna se défile avant le chrono de Rocamadour : "Il ne me reste plus beaucoup d’énergie"

Qui sera l’adversaire n°1 de Wout van Aert ce samedi sur le contre-la-montre entre Lacapelle et Rocamadour ? Probablement pas Filippo Ganna. Coup de bluff ou pas, le champion du monde en titre ne s’est pas vraiment montré ambitieux dans ses déclarations au micro de la RTBF.

"Je suis dans le Gruppetto tous les jours, ma condition n’est pas idéale. Je pense plutôt à arriver à Paris plutôt qu’au contre-la-montre", a-t-il expliqué. "On vient de passer trois semaines très exigeantes et il ne me reste plus beaucoup d’énergie. On verra ce qu’il va se passer…"

Le coureur italien, plutôt discret ces derniers jours, ne s’attend d’ailleurs pas à concurrencer Wout van Aert. "Est-ce mon adversaire ? C’est l’adversaire de tout le monde en ce moment, même des hommes du général", a souri Ganna en conclusion.