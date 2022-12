Filippo Ganna officialise sa présence au Giro et rêve de Paris-Roubaix

Après Remco Evenepoel, c’est au tour de Filippo Ganna d’officialiser sa présence au Giro l’année prochaine.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le double champion du monde du contre-la-montre a avoué ses objectifs pour 2023 : le Tour d’Italie et Paris-Roubaix. Après avoir roulé sur son premier Tour de France en 2022, Ganna tentera de briller à domicile pour sa troisième participation et a pour grand objectif de s’offrir Paris-Roubaix après avoir remporté la course chez les espoirs en 2016.

Actuellement à Majorque pour préparer la saison aux côtés de ses équipiers d’Ineos Grenadiers, l’Italien de 26 ans entamera son année du côté de San Juan en Argentine.