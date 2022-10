Filippo Ganna espère se "rapprocher des grands noms du cyclisme" en cas de record de l’heure

Filippo Ganna espère se "rapprocher des grands de ce sport" samedi soir (20h) en Suisse où il tentera de s’emparer du record de l’heure détenu par son équipier chez Ineos Dan Bigham (55,548 km).

"Si ça se passe bien mais sans plus, ce sera un beau résultat parmi d’autres dans ma carrière mais j’espère réaliser une grande performance qui me permette de me rapprocher des grands de ce sport comme Francesco Moser (recordman de l'heure en 1984, entre autres)", a déclaré le coureur italien lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par son équipe.

Décevant avec une 7e place dans le contre-la-montre des derniers mondiaux sur route, Filippo Ganna a retrouvé de bonnes sensations ces derniers jours. Sur un test effectué en début de semaine sur le vélodrome de Montichiari, en Italie, il est parvenu à garder un rythme de 56.150km/h sur 35 minutes.

Je ne sais pas comment ça va se passer dans les 30 dernières minutes

"Ça s’est bien passé mais samedi ce sera sur 60 minutes. Après 35 minutes j’étais bien mais peut-être qu’à partir de la 36e tu te dis 'je veux mourir'. Les 30 dernières minutes, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais essayer de respirer normalement, ne pas sentir la douleur dans les jambes", a souri le pistard/routier avant de développer.

"Au début j’aurai envie de pousser plus car les sensations seront bonnes mais je sais que j’arriverai à un point de basculement où je vais commencer à souffrir. Et là, la tête sera plus importante que les jambes pour passer ce moment difficile. Je suis sûr que mon staff et mes équipiers vont m’aider avec leurs encouragements."