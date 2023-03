Filippo Ganna absent du Tour des Flandres, se concentre sur Paris-Roubaix : "Le 9 avril est maintenant la seule date qui compte"

Filippo Ganna ne participera pas au Tour des Flandres. L’Italien se concentre sur Paris-Roubaix où ses chances de victoire sont plus élevées.

Tom Pidcock ne sera pas épaulé par Filippo Ganna ce dimanche lors du Tour des Flandres. Le coureur italien, un temps annoncé sur la classique, a décidé de faire l’impasse.

Ganna se concentre sur Parix-Roubaix de dimanche prochain, comme l’avait expliqué son directeur sportif : "Son objectif principal est Paris-Roubaix", rappelle à La Gazzetta dello Sport Dario Cioni, qui ne souhaite pas surcharger le programme de son poulain avant l’Enfer du Nord.

"Je me sens bien, je suis détendu et maintenant, je n’ai plus qu’un objectif en tête et c’est Roubaix. Je veux être à mon meilleur niveau et faire de mon mieux, donc le 9 avril est maintenant la seule date qui compte", a déclaré l’ancien champion du monde du contre-la-montre à La Gazzetta dello Sport.

Vainqueur de l’édition espoirs de Paris-Roubaix en 2016 à 19 ans, Filippo Ganna n’a pas connu la même gloire en senior. Il est arrivé hors délais en 2018, a abandonné en 2019 avant de finir classé 35e en 2022, à 4’47 du vainqueur Dylan van Baarle.