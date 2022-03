Filip Dewulf fête ses 50 ans : "Je préfère ma vie actuelle de journaliste à celle de joueur de tennis"

Un nouveau métier qui permet à Filip de continuer à se déplacer sur les 4 tournois du Grand Chelem et les matches de Coupe Davis et de Fed Cup. Du coup, il est sur les tournois aux quatre coins du monde entre 10 et 15 semaines par an. Une vie moins intense, qui lui convient mieux. "Comme joueur et j’ai connu des hauts et des bas. Comme journaliste les moments sont moins intenses mais je crois que je préfère ma vie d’aujourd’hui. Je suis toujours dans le milieu et je peux vivre en direct de très grands exploits. Au moment de la période de Justine et Kim, j’ai vécu des grands moments du sport belge. Je suis heureux d’avoir vécu cela et avec le recul et à mon âge je me dis que je préfère ma vie actuelle."

Dans sa carrière, Filip a toujours avancé à l’instinct, en croyant en lui et ça lui a toujours pas mal réussi. "Quand je jouais, c’était déjà le cas. Quand j’écris, c’est pareil. Parfois c’est bien, parfois c’est moins bien. Dans la vie c’est pareil, je fonctionne exclusivement à l’instinct. Aujourd’hui, je suis heureux de la carrière de joueur pro que j’ai faite mais aussi de mon travail de journaliste. Et avec le recul, je me dis que je ne sais pas du tout ce que j’aurais fait de ma vie, si je n’avais pas eu le tennis."