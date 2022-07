Filip, bénévole brugeois: "Un an après les inondations, je sens encore la nécessité de venir aider"

Un an après les inondations, les bénévoles sont toujours là pour les sinistrés. Parmi eux, Filip Vanden Berghe. Le Brugeois a fait toutes les vallées: la Vesdre, l'Ourthe, la Hoëgne. Il est devenu une vraie personnalité connue de tous les habitants des vallées sinistrées.

Filip était l'un de nos invités ce vendredi dans l'émission de Liège Matin consacrée aux inondations. Il nous a expliqué que face au drame qui a touché la Wallonie l'été dernier, il n'a pas pu rester les bras croisés: "Cela a commencé avec une envie d'aider mes amis francophones parce qu'on ne pas rester insensible aux images atroces de l'été passé. Je me suis dit, je veux bouger, je veux agir, je ne veux pas rester dans le canapé".

Aujourd'hui, un an après, il apporte toujours son aide aux sinistrés.

Je veux être le soleil pour les sinistrés

"Une année, c'est une très longue période, mais je sens encore la nécessité de venir" explique-t-il. "Il y a d'une part un côté matériel: je distribue des colis, -quelques dizaines de tonnes ont déjà été distribuées-, mais il y a surtout l'aspect psychologique et social: parler aux gens, être là pour eux, les écouter, les supporter dans leur combat, dans leur cauchemar".

De temps en temps, le bénévole lance aussi des coups de gueule sur les réseaux: "Cela me rend furieux quand je vois qu'il y a encore des crasses dans la rue. L'hypocrisie aussi ici à Chênée. Pendant des mois, rien n'a bougé au pont de Lhonneux, et puis on entend que le Roi vient, et puis vite vite, on répare. Ça me rend furieux. Il y a des failles. Moi, je veux être positif, je veux être le soleil pour les sinistrés et donner le sourire avec mes petits colis. Je sais que c'est une petite goutte, ça ne va pas reconstruire les maisons, mais c'est pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés."

La solidarité, ça n'a pas de frontière

Derrière Filip, il y a aussi toute une communauté de flamands et d'entreprises flamandes qui sont présents: "Je voudrais dire un grand merci aux marques, aux entreprises, aux commerces de Bruges qui m'ont soutenu avec des donations, c'est énorme, je n'avais jamais pensé mobiliser ça. En effet, les flamands étaient au rendez-vous. Et les sinistrés sont très reconnaissants. La solidarité, ça n'a pas de prix, et ça n'a pas de frontière" conclut le Brugeois.